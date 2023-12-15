【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（15）日宣布，旗下全資美國子公司WaferTech正式更名為TSMC Washington。此次更名不僅反應了子公司與台積電的深厚連結，亦呼應台積電全球拓展策略之一，為所有子公司建立一致的企業識別。
台積電1996年6月攜手美國合作夥伴亞德諾半導體（ADI）、Altera、矽成（ISSI），於美國華盛頓州克拉克郡卡瑪斯市合資設立WaterTech，由台積電持股57.23％，ADI及Altera各18％、ISSI為4％，並於隔月動土興建8吋晶圓廠。
台積電表示，WaferTech自1996年成立以來便一直是集團不可或缺的成員，並於2010年成為全資子公司，在台積電拓展全球製造足跡上扮演關鍵角色。此次更名為TSMC Washington彰顯了該公司27年來堅持致力於半導體製造服務，與台積電的成功密不可分。
台積電營運及海外營運辦公室資深副總秦永沛表示，WaterTech成為TSMC Washington不僅意味著公司名稱改變，更是對集團在創新和合作方面的長久堅持給予強力肯定。此次轉變凸顯TSMC Washington 在台積電家族中扮演著不可或缺的角色，為持續成功和創新做出的貢獻，奠立了台積電在半導體產業中的成就。
台積電表示，TSMC Washington的更名策略象徵著透過台積電無與倫比的全球聲譽，來強化子公司在商業活動中的角色、加強合作夥伴關係，並鞏固作為美國半導體產業頂尖人才目標的地位。
WaferTech已將登記證明書上所載公司名稱正式變更為TSMC Washington, LLC。本次變更僅更改公司名稱，並未設立新公司，此次公司更名將不會影響公司現有合約，也不會對目前公司業務造成任何影響或延遲。
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