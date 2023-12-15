【時報-台北電】美國記憶體大廠美光周四股價大漲3%，收盤再創今年新高，隨著產業景氣在第四季回溫，台記憶體族群跟進上攻，模組廠威剛(3260)股價穩在百元之上，股價在相對低檔的上游製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)聯袂帶量強攻。

第四季產業落底反彈。據集邦科技（TrendForce）調查，預估第四季DRAM合約價上漲約13至18%。

集邦科技也對第四季NAND Flash報價樂觀，預估漲幅將約3%至8%，隨著報價走揚，有利旺宏等廠營運改善。

華邦電(2344)獲外資連二日買超，今帶量上攻；目前為成交第三大的熱門股。公司看好AI將驅動動態隨機存取記憶體（DRAM）市場快速成長。

華邦電也搶進AI市場，推出CUBE（客製化超高頻寬元件）的記憶體解決方案，將採20奈米製程於2024下半年量產，也會與封裝廠合作，預計2025年進入量產。

記憶體製造廠南亞科(2408)11月營收為28.74億元，月增7.72%，較去年同期增加3.71%，呈「雙成長」。

南亞科本季將維持動態減產20%以內，隨著DDR5價格回升，DDR4和DDR3價格也有機會稍微調漲，南亞科虧損可望較第3季縮小。

受惠低庫存及客戶需求回升，威剛自結11月稅前盈餘3.36億元，單月每股稅前盈餘1.15元，前11月每股稅前賺6.41元。

威剛董事長陳立白日前表示，目前上游的減產計畫不變，漲價態度強勢，不僅第四季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期，預計2024年第一季也可望有相當幅度的漲價空間。

陳立白指出，2024年全球通膨壓力可望放緩，PC與智慧手機需求表現勢必優於2023年，加上各項應用裝置的單機搭載記憶體容量持續增加，以及生成式AI應用陸續推出、電動車滲透率升高，將帶動更多的記憶體消耗量，2024年DRAM與NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯恢復成長動能。（編輯：沈培華）