【時報-台北電】美國記憶體大廠美光周四股價大漲3%，收盤再創今年新高，隨著產業景氣在第四季回溫，台記憶體族群跟進上攻，模組廠威剛(3260)股價穩在百元之上，股價在相對低檔的上游製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)聯袂帶量強攻。
第四季產業落底反彈。據集邦科技（TrendForce）調查，預估第四季DRAM合約價上漲約13至18%。
集邦科技也對第四季NAND Flash報價樂觀，預估漲幅將約3%至8%，隨著報價走揚，有利旺宏等廠營運改善。
華邦電(2344)獲外資連二日買超，今帶量上攻；目前為成交第三大的熱門股。公司看好AI將驅動動態隨機存取記憶體（DRAM）市場快速成長。
華邦電也搶進AI市場，推出CUBE（客製化超高頻寬元件）的記憶體解決方案，將採20奈米製程於2024下半年量產，也會與封裝廠合作，預計2025年進入量產。
記憶體製造廠南亞科(2408)11月營收為28.74億元，月增7.72%，較去年同期增加3.71%，呈「雙成長」。
南亞科本季將維持動態減產20%以內，隨著DDR5價格回升，DDR4和DDR3價格也有機會稍微調漲，南亞科虧損可望較第3季縮小。
受惠低庫存及客戶需求回升，威剛自結11月稅前盈餘3.36億元，單月每股稅前盈餘1.15元，前11月每股稅前賺6.41元。
威剛董事長陳立白日前表示，目前上游的減產計畫不變，漲價態度強勢，不僅第四季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期，預計2024年第一季也可望有相當幅度的漲價空間。
陳立白指出，2024年全球通膨壓力可望放緩，PC與智慧手機需求表現勢必優於2023年，加上各項應用裝置的單機搭載記憶體容量持續增加，以及生成式AI應用陸續推出、電動車滲透率升高，將帶動更多的記憶體消耗量，2024年DRAM與NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯恢復成長動能。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：