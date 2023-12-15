【時報-台北電】11月大陸70個大中城市商品住宅銷售規模上升，價格較上季整體延續下降趨勢、較去年同期漲跌互見，二手住宅銷售價格環比、同比均呈降勢。

11月份新建商品住宅銷售價格方面，一線城市環比下降0.3%，降幅與上月相同；從同比看，年上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中北京、廣州和深圳環比分別下降0.1%、0.9%和0.8%，上海環比上漲0.6%。同比部分，北京和上海同比分別上漲1.9%和4.7%，廣州和深圳同比分別下降2.4%和3.1%。

二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點；同比下降1.6%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

11月份二手住宅銷售價格方面，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點，同比下降2.9%，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降1.4%、1.5%、1.0%和1.5%；同比分別下降1.4%、3.3%、4.3%和2.5%。

二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%，降幅比上月均擴大0.2個百分點；同比分別下降3.6%和3.9%，降幅比上月均擴大0.3個百分點。(編輯：邱致馨)