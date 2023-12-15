【時報-台北電】中國人民銀行選擇不降息，15日同步展開7天期逆回購，及1年期中期借貸便利(MLF)超額續作，總規模1.5兆(人民幣，下同)。單日1970億元逆回購及6500億元MLF到期，公開市場將實現淨投放6530億元。

香港信報援引路透統計，本周淨投放總量9990億元；值得關注的是，12月MLF操作淨增量達8000億元，創單月史上新高。

人行為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖政府債券發行繳款等短期因素影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，故決議同時進行，具體操作如下：

(1)7天期逆回購500億元，中標利率1.8%。

(2)1年期MLF操作1.45兆，中標利率2.5%。(編輯：廖小蕎)

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