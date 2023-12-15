面板景氣持續低迷，國內兩大廠友達、群創紛紛裁員，股價也低檔徘徊。有面板死忠於PTT發文表示，目前手上有友達股票190張，成本約19元，看好明（2024）年奧運年，面板需求會比今年來的多，看好友達上看40元，估算持股成本約360萬。貼文一出，引爆網友正反兩面熱議，「提醒自己1不凹單2不買面板」、「這個慘業凹單即使沒賠，也輸大盤一大截了」、「隨便買一檔ETF都大賺不知道多少」、「長榮都回來的，友達還在爛」。

一位網友在PTT發文提到，14日再加碼5張友達，成本減資過不好算了，應該壓到19元多吧，目前中國大陸面板廠又要大減產，減幅比去年更多。他認為，2024奧運年，需求會比今年來的大，基本上明年第2季開始會噴發，股價通常會領先報價2~3個月，總之面板現況跟之前記憶體一樣。

原PO說，LCD廠只剩這幾家，報價就是由這幾家說了算，景氣回來就是大賺的時候，別問我為什麼對面板這麼有信仰，反正終將大獲全勝，友達股價一定會往上噴，目標價一樣40元不變。

這篇貼文引發網友炸鍋討論，雖然不少人紛紛表示尊重，但更多網友回應狂酸「這些錢如果都買929早就不用發文了…」、「我連買大綠光都賺30%了，替你拍拍」、「長榮都回來的，友達還在爛」、「大家都在數錢 你賠到成本多少都不知道」、「不會買個股就買ETF的最佳例子」、「凹單仔錯誤示範」、「本多終勝負面教材」。

不過也有人力挺「精神上支持你，才剛從相關產業逃出來，你保重」、「放10年你會贏」、「有單 就推」、「沒錯，當年複製台積電當年的路」、「過幾年南茂哥能不能名列大股東」、「190張也就三百多萬」、「發一篇跟一張」。

台股今天早盤續漲90點，來到17743點，再創今年新高。台積電上漲4元至586元，聯電漲近1%至51元；面板雙虎呈現小紅格局，友達漲0.62%至16.35元、群創漲0.4%至12.4元。