呼應民進黨總統參選人賴清德8年100萬戶社宅政策，行政院會光速拍板2025~2032年推動社會住宅計畫，且地方政府辦理區段徵收及市地重畫時，應留設3~5％蓋社宅，但現行規定最長僅能入住12年、所得收入也有限制，還得再砸錢自購家電家具，低薪、高齡長者與中產階級都恐無緣進住，遭網友批評政策定位模糊，選舉牛肉成空談。

政院昨（14）日拍板通過8年百萬社宅計畫，包括興建、包租代管與租金補貼，戶數達100萬戶，內政部並明訂區段徵收和市地重畫社宅用地比例，除直轄市應留設5％、其餘縣市應留設3％供社宅使用，可自行興辦，或專案讓售給中央政府興辦。

內政部力推「社宅造鎮」，以10公頃土地面積為例，可興建5000~6000戶社宅，內政部認為，只要達到100萬戶的覆蓋水準，即可滿足全台租屋族需求。

然而，北市、高雄等5都社宅住滿12年就得搬，台中最多更只能住6年，無法延長年限到12年，北市議員林珍羽日前就表示，若65歲入住社宅，12年後必須搬離，屆時已是77歲的高齡長者，恐怕難以找到租屋處，無法安養晚年。

加上北市65歲以上人口達54萬7380人，其中12萬人沒有房產，更僅1成房東願意租屋給長者，居住正義歧視高齡者，質疑社宅政策淪為空談。

另外，也有網友質疑社會住宅的定義為何，畢竟僅能入住6~12年，比較像是給中短期臨時需要住宅的人居住使用，對弱勢和低薪族群，基本上並無幫助，畢竟家電家具等全得自行採購，以3房來講，花費至少10萬元起跳，真正的22K可能住不起，加上又限制所得收入，中產階級也無法入住，訴求定位模糊，蓋得再多也沒用。