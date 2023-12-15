丹麥、荷蘭和德國今天指出，包含4名哈瑪斯（Hamas）成員在內，有7人涉嫌謀劃在歐洲攻擊猶太機構，他們已遭這3國當局逮捕。
路透社報導，上述7人遭逮捕之際，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）正加緊行動企圖消滅哈瑪斯。這個巴勒斯坦伊斯蘭主義運動團體10月7日跨界攻擊以色列城鎮，引發以哈戰爭。
德國檢方聲明指出，其中3名嫌犯在柏林遭逮捕，另1人被羈押在荷蘭，這4名哈瑪斯長期成員與這個集團軍事部門的領導高層均有密切聯繫。
1名哈瑪斯官員否認上述遭拘禁嫌犯與其有關聯。
警方表示，3名在丹麥被捕的嫌犯將依刑法恐怖主義條款起訴，並接受法官初步訊問。目前並不清楚在丹麥、德國和荷蘭被捕的嫌犯之間是否有關聯性。
德國檢方表示，荷蘭國民納濟R（Nazih R）在鹿特丹（Rotterdam）遭警方逮捕，黎巴嫩出生的阿爾A（Abdelhamid Al A）、埃爾-R（Ibrahim El-R）以及埃及國民穆罕默德B（Mohamed B）在柏林被捕。
檢方指出，阿爾A獲黎巴嫩哈瑪斯領導人指派尋找武器來源。這些武器原定被運往柏林，可能用以針對猶太機構發動恐怖攻擊。
德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）聲明指出：「哈瑪斯對以色列人民發動恐攻後，最近在我國針對猶太機構猶太人的攻擊情形也隨之增加。」「我們須盡全力確保在國內的猶太人不再擔心他們的人身安全。」
哈瑪斯官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）告訴路透社：「我們否認有哈瑪斯成員被拘禁在丹麥、德國或任何其他歐洲國家。發布這些指控的目的，是要影響歐洲支持巴勒斯坦的大規模集會。」
根據以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室聲明，以色列情報機構摩薩德（Mossad）指出，丹麥已曝光「哈瑪斯在歐洲土地上的基礎設施」。
丹麥警方和情報機構未立即就以色列聲明置評，司法部則拒絕評論。警方表示，未來數天他們將加強公共防護，尤其是哥本哈根和猶太地區周圍。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121215
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