森崴集團旗下帝崴電力昨(14)日以「世紀離岸風電台北港南碼頭二期廠房屋頂型太陽光電案場案」獲頒2023年「城市工程品質金質獎」，獲獎同時展現統包商森崴能源與營造商曜昇綠能工程團隊的優異工程實力。
2023年「城市工程品質金質獎」頒獎典禮14日假高雄漢來飯店巨蛋會館隆重舉行；獲獎的「世紀離岸風電台北港南碼頭二期廠房屋頂型太陽光電案場案」係由森崴能源負責整個世紀離岸風電台北港南碼頭二期的工程設計、監造、工程專案管理(PCM)等業務，委由營造商曜昇綠能施工，共同打造台北港南碼頭二期廠房屋頂型太陽光電案場，優良的工程品質與創新技術設計，提供優質、安全的國際級工程建設新風貌。
為提升城市工程品質、改善民眾生活環境，高雄市三大技師公會合辦「城市工程品質金質獎」，今年邁入第九屆，輪由「社團法人高雄市建築師公會」擔任承辦執行單位。評選類別除了建築、土木、水利、公園及景觀工程類，城市美學類、綠能類、古蹟歷史建築修復類、室內裝修類及其他類型等工程外，今年度更增列都市更新、重劃、危老重建、商業辦公、運動設施、工業廠房、社福長照、木構造、公有共融式遊具等類組，以期能擴大參選範圍與執行成效。
2023年城市金質獎有兩項亮點，除原有8大類、23組增加至18大類、33組獎項外，因應政府施政，特殊金優獎由原生產履歷、職業安全衛生2項，再增設特色建築、通用設計及性別友善、綠建築、智慧建築、綠能等面向，與市府以智慧綠建築為基礎的特色建築「高雄厝」相契。
高雄厝領先全國制定了12項政策工具，落實聯合國SDGs永續發展目標及2050淨零轉型重點，截至111年底，高雄已有14萬戶高雄厝，太陽光電總設置量超過581MW(百萬瓩)、綠化面積達100座國際標準足球場面積，推估每年能減碳138萬公噸。
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