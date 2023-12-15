0050年化報酬率10%是大騙局？很多網紅、達人鼓吹要想參與大盤指數上漲，最好的方式就是購買0050，不過卻有專家突破盲腸，指出年化報酬率要9~10%是得「單筆投入」，而且還要不斷把領到的股息都再投進去才算，但90%以上的投資人都是定期定額，想要資產破千萬恐怕要用「辛巴威幣」計算才行。

以為無腦買0050就可以年化報酬率10%？玩股網專欄作家「期俠」一棒打醒：別再想了！一般人根本就拿不到！

他說，很多人會跟你說只要buy&hold 0050年化報酬率就會有9~10%，姑且不論一般人有沒有辦法照著規則長期持有20~30年，單純講它的報酬率，你就知道世界沒這麼美好。

大家常說的年化報酬率9~10%，這得是要「單筆投入」才能做到，可是實際上一般人根本沒有那麼大筆的錢一次投入，除非你先用貸款一次投入，再慢慢還給銀行，但要一次貸款All-in也不是一般人的心理能做到的，所以幾乎90%以上的人都是用「定期定額」。

那用網路上提供的免費資源跑一下報酬率，結果如下：

欸？有沒有發現！歷經指數翻倍的大牛市以後，定期定額的報酬率其實還是只有在5%上下，而且這是從成立以來的績效。

再把報酬率分成股息不再投入以及股息再投入，想要達成穩定5%的定期定額報酬率，除了持有20年以外，還要不斷把領到的股息都投回去。可是問問自己、問問身邊的朋友，到底是把股利當成額外收入花掉的人多，還是把股利投回去的人多呢？肯定是花掉的人更多吧？

當然如果你的投資部位有上千萬，的確是可以靠著5%慢慢累積上去的，但人人資產破千萬可能要用辛巴威幣計算才有可能吧。

「期俠」說，別再相信那些告訴你一直存、死命存的人了，回過頭你會發現你都沒有享受到人生，畢竟人生不是只有存錢，而且你永遠不知道意外跟明天哪個先到，與其等待30～40年後才能開花結果的投資方式，不如盡早靠著週轉率把本金滾大一點！！

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