研勤科技(3632)PAPAGO!宣布FACE8台灣臉霸團隊憑藉服務營建產業及製造業等特殊場域客戶之人臉辨識相關服務落地經驗，延伸人工智慧影像辨識(Vision AI)技術範圍，推出FACE8工安360工安防護系統，讓企業工安防護智慧升級，期望有效降低職災等工安意外發生之風險，協助業主朝向零職災的目標邁進。

FACE8工安360所推出服務包含1.人員管理與識別：結合人臉辨識技術對於需要專業訓練或執照使得操作之器械及設備，透過人臉辨識確認後始得啟動相關器械及設備。2.人員裝備辨識：藉由AI影像防護裝備識別功能，確認人員是否依照場域指示穿戴適當的防護裝備，例如安全帽、反光防護背心等。如未依規定穿著裝備，系統將發出警示通知管理人員。3.人機協作辨識管理：系統能夠精準辨識機器操作時人員是否位處安全範圍或依據規定持用工具操作，否則便停止機器相關作動。4.人員行為辨識：藉由AI影像辨識對於場域內人員發生跌倒或突發的異常行為時，即刻通知管理員，以利於及時反應處理。

眾所皆知100%純本土研發的FACE8台灣臉霸人臉辨識技術已是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，服務遍及健身產業、營建業、政府機構人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域；藉由精湛的軟體開發實力，FACE8工安360系統期望讓營建業及製造業工廠等可以更無痛導入相關服務，團隊更確保相關軟體服務支援多數業主已架設之硬體設備，減少增添硬體設備成本，讓場域工作員工多添一分安全保障，也更貼近企業ESG永續發展的目標。

研勤行銷長施心曼表示：「FACE8工安360係研勤團隊自行研發，將Vision AI相關技術延伸應用在工安相關領域，不論在整合工安管理平台或客製化解決方案上，皆具有極佳優勢，特別是FACE8團隊全面採去以顧客為導向的整套式品質管理 (Total quality management，TQM)，使導入企業更無須擔心相關系統導入後，後續延伸擴張或調整維護等服務求助無門的問題。鑒於近年工安意外事故頻傳，主管機關監理更趨嚴格，每有事故意外發生即勒令企業工廠停工，FACE8工安360的推出能更有效協助企業主精確管理以降低風險，再者，系統的即時警示通知功能亦可能讓企業在萬一發生意外時即時因應，減輕意外事故人員傷害的程度，對於企業主及勞工絕對是雙贏的保障。」