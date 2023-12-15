【時報-台北電】國台辦13日方才透露，有序展開對台貿易壁壘調查，將依法依規公布最終調查結論。大陸商務部火速於今早宣布，台灣對陸貿易限制構成貿易壁壘，全文節錄如下：
應中國食品土畜進出口商會、中國五礦工進出口商會及中國紡織品進出口商會申請，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，商務部於4月12日發布2023年第11號公告，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查。
根據調查結果及《對外貿易壁壘調查規則》第31條規定，商務部認定，台灣地區對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第3條所規定的情形，構成貿易壁壘。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：