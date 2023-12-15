【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟周四同意讓烏克蘭參與加入歐盟的談判，並且繞開了匈牙利的反對。在俄烏戰爭進行之際，此舉將給烏克蘭帶來重要的政治激勵。

儘管加入歐盟可能還需要很多年時間，但布魯塞爾峰會的決定讓烏克蘭距離其長期戰略目標，擺脫莫斯科的勢力範圍，又邁進了一步。俄羅斯在多年前一直威脅，烏克蘭不得出現靠近歐盟的動作，否則發動戰爭。

歐盟做出此一決定的方式極為不按正常程序。與莫斯科關係密切的匈牙利總理Viktor Orban選擇離席，棄權不參與投票。而來自歐盟其它26個成員國的領導人同意了此一決定。

歐盟外交官和官員表示，在匈牙利總理棄權離席的決定上，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)發揮了關鍵角色。蕭茲表示，歐盟此一決定是支援烏克蘭的「強烈訊號」。

歐盟領導人還同意了前蘇聯共和國摩爾多瓦(Moldova)同時也加入談判行列。同時同意讓另一前蘇聯國喬治亞(Georgia)給予「成員候選國」地位。

蕭茲說：「很顯然，這些國家都屬於歐洲大家庭」。

歐盟還說，如果巴爾幹半島的波士尼亞(Bosnia)進行某些政治改革，將同意讓它參與入歐的談判。

匈牙利以烏克蘭貪腐為理由，反對它加入歐盟。但歐盟外交官質疑，匈牙利是利用此一議題為籌碼，試圖解決匈牙利因法治問題，而遭到歐盟凍結的歐盟資金。

許多歐盟領導人警告，不同意烏克蘭啟動談判，將被視為是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的勝利。