【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數235.90點，漲1.07點；總計363家漲、307家跌、108家持平；委買10650512張、委賣6011359張；總成交值438.74億元。

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