【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17712.24點，漲59.13點；總計526家漲、363家跌、122家持平；委買35520985張、委賣21142873張；總成交值1555.88億元。

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