【時報-台北電】今(15)日A股三大指數集體開高，北上優化地產政策，房地產板塊開盤集體沖高，京能置業等競價漲停。開盤滬指報2966.30點，漲0.25%；深成指報9449.89點，漲0.34%；創指報1869.51點，漲0.48%。

景點旅遊板塊震盪衝高，嶺南控股封板漲停，曲江文旅、*ST凱撒、大連聖亞、九華旅遊等跟漲。

地產股持續拉升，大龍地產、新黃浦雙雙漲停，此前京能置業漲停，上實發展、京投發展、財信發展、光明地產等衝高。

多模態概念股震盪走低，網達軟體跌超8%，雲鼎科技、漢王科技跌超5%，當虹科技、崑崙萬維、萬興科技、思特奇等跟跌。

光模組概念股走弱，瑞斯康達跌超7%，新易盛、五方光電、光庫科技、源傑科技跌超5%，劍橋科技、中際旭創等走低。(編輯：邱致馨)

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