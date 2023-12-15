【時報-台北電】今(15)日A股三大指數集體開高，北上優化地產政策，房地產板塊開盤集體沖高，京能置業等競價漲停。開盤滬指報2966.30點，漲0.25%；深成指報9449.89點，漲0.34%；創指報1869.51點，漲0.48%。
景點旅遊板塊震盪衝高，嶺南控股封板漲停，曲江文旅、*ST凱撒、大連聖亞、九華旅遊等跟漲。
地產股持續拉升，大龍地產、新黃浦雙雙漲停，此前京能置業漲停，上實發展、京投發展、財信發展、光明地產等衝高。
多模態概念股震盪走低，網達軟體跌超8%，雲鼎科技、漢王科技跌超5%，當虹科技、崑崙萬維、萬興科技、思特奇等跟跌。
光模組概念股走弱，瑞斯康達跌超7%，新易盛、五方光電、光庫科技、源傑科技跌超5%，劍橋科技、中際旭創等走低。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：