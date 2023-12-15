委內瑞拉總統馬杜洛和蓋亞那總統阿里今天在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁舉行會議後，雙方同意繼續就艾瑟奎波領土爭端對話。

馬杜洛（Nicolás Maduro）在社群媒體X（前身為Twitter，推特）發文表示，委內瑞拉和蓋亞那願意繼續對話以解決艾瑟奎波（Essequibo）領土爭端。馬杜洛和阿里（Irfaan Ali）握手後達成協定。

巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）和聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）總理龔薩福（Ralph Gonsalves）以觀察員身分列席會議。

因馬杜洛主張吞併蓋亞那70%領土，導致兩國關係緊張升級，今天的會議被視為平息爭端的第一步。

自19世紀末以來，艾瑟奎波一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75%以上，有12.5萬居民。

2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在艾瑟奎波發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱這塊領土是他們的。

蓋、委兩國都聲稱根據國際文件對當地領土擁有權利。蓋亞那聲稱是當地領土的擁有者，因為1899年巴黎仲裁裁決確定了目前的邊界。當時，蓋亞那是英國的領土。

另一方面，委內瑞拉聲稱這塊領土是他們的，因為在蓋亞那獨立之前，1966年與英國簽署一項協定已將仲裁裁決廢除，確立雙方通過談判解決的基礎。

委內瑞拉3日舉行公投，95%選民支持將艾瑟奎波納入委內瑞拉版圖。國際法院1日即裁定，委內瑞拉不能試圖吞併艾瑟奎波，這項裁決也適用於公投，但馬杜洛政府宣稱不承認法院解決爭端的合法性。

幾天後，馬杜洛宣布建立「蓋亞那艾瑟奎波整合防禦區」，並任命一名將軍為該地區的「唯一權威」。

阿里表示此舉對領土構成威脅，要求召開聯合國安理會會議。

厄瓜多在聯合國閉門會議上提案，呼籲委、蓋兩國和平解決艾瑟奎波領土爭端，並尊重國際法規則。（編輯：馮昭）1121215