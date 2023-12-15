【時報記者張漢綺台北報導】新一代伺服器平台及AI伺服器可望帶旺明年伺服器產業，嘉澤(3533)及嘉基(6715)明年營運可望重回成長，嘉澤在投信力挺下連兩天大漲，今天盤中股價亮燈漲停，再創掛牌新高價1110元，嘉基也同步走高。

儘管嘉澤今年營運受到通膨影響較去年同期衰退，今年前3季稅後盈餘為43.33億元，每股盈餘為39.36元，累計前11月合併營收為222.99億元，年減10.34%，但嘉澤畢竟是CPU Socket霸主，今年每股盈餘有望守住50元關卡，隨著伺服器需求回升，市場預期，明年英特爾Eagle Stream與AMD的Genoa平台滲透率將由第4季15%拉高倍增到30%，搭配PC及NB可望擺脫今年谷底，法人預期，嘉澤明年營運可望重回成長，每股盈餘可望上看60元到65元，在本益比仍屬合理下，嘉澤獲投信力挺，繼昨天成為首家站上千元關卡的連接器廠，嘉澤今天再猛攻漲停，再創掛牌新天價。

嘉基今年前3季稅後盈餘為3.29億元，每股盈餘為5.3元，累計前11月合併營收為22.14億元，年減28.55%，AI伺服器引爆高頻高速傳輸需求，嘉基針對AI伺服器開發Slimluster系列產品，並順利打入Nvidia供應商，隨著AI伺服器滲透率攀升，嘉基預估，明年Slimluster系列產品及Data center AOC產品營收佔比可望達10%以上，嘉基總經理羅偉仁表示，公司營運谷底已過，明年有望比今年好。

為因應客戶需求，嘉基啟動泰國建廠，在原有廠房往上增建一層樓，讓廠區面積倍增，預計明年第1季開始投產，第2季客戶認證後進入量產，量產後產能約佔現有產能的1/3；至於桃園龍潭新廠目前送審建照中，如果順利，預計明年下半年動工。