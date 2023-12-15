【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●在聯準會宣布利率決議後，歐洲央行也維持利率不變，但反駁即將降息的看法。市場預期歐央明年降息6次，但歐央總裁拉加德會後表示該央行沒有討論過降息。英國央行維持利率不變，同時也呼應歐洲央行的看法，堅持「高利率將維持一段較長的時間」。瑞士央行維持利率不變，但降低通膨預期，挪威央行則宣布升息25個基點，令市場大感意外。

●美國商務部公布，11月零售銷售額月增0.3%，市場預期為月減0.1%。11月零售額意外增長主要因為汽油價格下滑，讓消費者得以增加在購物方面的支出。排除汽車與汽油項目後，零售銷售額月增0.6%，超出市場預期的月增0.2%。

●美國勞工部公布，上周（截至12月9日）初次請領失業給付人數較前一周大減1.9萬人，為20.2萬人，少於市場預期的22萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.325萬人，周減7750人。截至12月2日當周持續請領失業金人數周增2萬人，為187.6萬人，略低於市場預期的187.9萬人。

●房地美（Freddie Mac）公布，受美國債息持續回落帶動，過去一周美國30年期固定利率抵押貸款平均新造利率降至6.95%，較前一周的7.03%下滑，並為8月以來首度跌破7%大關。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，基於通膨將繼續降溫且聯準會明年降息，美國房市可望在新的一年逐漸解凍。

●聯準會表明2024年可能多降息一次、25個基點，使全年可能降息3次共75個基點，以及聯準會主席鮑爾證實央行立場轉向鴿派後，美元和美國公債殖利率急跌，周四黃金、原油價格大漲。

美元指數一度重挫1.07%，報101.77，創下4個月新低。歐洲央行維持利率不變並公布縮表計畫，歐元一度漲1.26%，報1.1012美元，創2周新高。市場預期日本央行將在下周會議調整其超寬鬆貨幣政策，日圓一度大漲1.35%，報140.96兌一美元，創下4個多月高點。美國10年期債息跌破4%，為8月初以來首見，尾盤跌至3.94%。

周四紐約期金大漲2.4%，報每盎司2044.9美元。現貨金漲0.44%，報每盎司2036.2美元，盤中最高升至2047.93美元。紐約期油收漲2.11美元或3.04%，報每桶71.58美元。倫敦布蘭特期油收漲2.35美元或3.16%，報每桶74.61美元。國際能源署（IEA）調高原油需求成長預測亦給油價帶來提振。