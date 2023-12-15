【時報-台北電】銷售低迷，周四ICE棉花期貨回跌，因美國農業週銷售報告顯示，2023/2024年棉花淨銷售量較前一周下降50%，引發賣壓，不過在美元再次大幅下跌支撐，使期棉跌幅縮減，終場ICE美國交易所2號棉花3月期跌0.46%，報每磅80.81美分；由於紡企當前原料採購依舊剛需小量為主，但上方套保壓力限制棉價反彈空間，謹慎情緒較強，鄭州商品期貨1月期棉結算價漲0.36%，收報每公噸15505元人民幣。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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