【時報-台北電】盤中焦點股：
1.嘉澤(3533)：昨日躍升第12名千金股新秀，今日盤初放量飆漲停1110元，續闖天價。
2.英業達(2356)：AI晶片接單利多，2根漲停後成交量爆衝，高居人氣王，股價攻上54.9元後賣壓湧現，漲幅直落至約1%。
3.中鴻(2014)：外銷接單報喜、中鋼盤價喊漲，三大法人連4日擴大買超，激勵盤初股價強漲逾5%，開盤不到30分鐘成交量已較昨日倍增。
4.雍智科技(6683)：前三季賺一個股本，傳出獲聯發科新訂單有利明年營運，股價強攻漲停。
5.華邦電(2344)：Q4出貨看增、三大法人連兩日回補買超，加上美光昨夜大漲3.01%助陣，盤初帶量強漲近4%，飛過月線。
6.台星科(3265)：多頭逢高獲利出脫，股價再攀高後一度摜到跌停。
7.台積電(2330)：順利秒填息後，昨夜ADR續漲1.78%，加上本土法人喊出2025年股價上看千元，盤初股價超車前高、至586元。
8.聯電(2303)：昨三大法人擴大買超14,639張，昨夜ADR漲0.99%，推升股價續漲。
9.第一銅(2009)：期銅漲221.5美元，創1年內最大單日漲幅，盤初開高疾拉逾5.5%。
10.中鋼(2002)：鋼鐵價升量穩確立，明年1月、Q1盤價喊漲，盤初股價一舉躍過5日線、觸及月線。
11.沛波(6248)：今年營運再拚新高，訂單看到明年中，股價續漲持穩5日線上。
12.威致(2028)：鋼筋漲聲響，多頭暴衝，放量疾攻漲停26.25元，寫6月下旬來波段新高。
13.海光(2038)：日前董座表示鋼市最壞已過，2024年正向發展，盤初無視外資連6日賣超，噴量急拉漲停19.7元，寫8月10日來波段高價。
14.新鋼(2032)：昨夜期鎳大漲504美元，吸引人氣匯集，股價開高走高拉出一根長紅棒，直逼漲停。
15.東陽(1319)：11月稅前盈餘2.83億元，年增逾2倍，寫史上單月最賺，盤初量增價漲逾1.5%。
16.優群(3217)：法人看好明年營收拚雙位數增長，早盤噴量衝上178元，改寫歷史高。
17.保瑞(6472)：19日轉上市，早盤股價漲逾2%。
18.工信(5521)：漲多遭高檔出貨，一度下殺5%後回防五日線。
19.華新(1605)：前11月營收同期高，今年可望締新猷，放量彈升3.5%，重返半年線。
20.冠好(8354)：11月營收雙增，不甩遭列注意股，強勢攻漲停，站上3年高價。
21.華城(1519)：大選倒數，重電股吸金，外資偏多操作，重登五日線高檔區。
22.中工(2515)：挾公共工程、年底趕工旺季題材發燒，法人買超逾9千張加持，續揚3%力戰前高。
23.長榮(2603)：貨櫃航指數有撐，農曆年前可望有小旺季，股價再創本波反彈以來高價。
24.聯發科(2454)：聯手輝達合攻車用出海口，股價再創本波新高。
25.晶豪科(3006)：記憶體業第四季回穩，明年回復成長，股價再彈升，進逼百元關卡。
26.世芯-KY(3661)：11月營收攀高，明年仍看旺，股價周四再創新高後翻黑，今早止跌回攻5日線。
27.旺玖(6233)：低價IC設計股續吸引資金，股價彈回40元高檔。
28.矽格(6257)：獲利了結賣壓出籠，盤中大跌逾半根停板。
29.寶雅(5904)：展店改裝、零售旺季，虛實營收成長看增。買盤搶先布局，早盤價量俱揚，閃現半根漲停板。
30.台勝科(3532)：矽晶圓產業反彈動能將延續至2026年，三大法人昨轉買超670張。盤中高見181元，目前維持逾5.5%漲幅。
31.上緯投控(3708)：環保綠能材料出貨增溫有利營運，及選舉行情持續發酵，早盤挑戰百元關。
(編輯：李慧蘭)
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