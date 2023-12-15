【時報-台北電】美元走疲，周四歐美原油期貨勁漲逾3%，由於美聯儲表示加息可能已經結束，以及2024年降低借貸成本，美元匯率跌至四個月低點，以及國際能源署(IEA)上調明年石油需求預測的提振，油價連二日彈升。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨漲2.11美元，報每桶71.58美元；1月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.59美元；1月RBOB汽油漲0.1美元，報每加侖2.12美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨漲2.35美元，報每桶76.61美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

#走疲 #歐美 #勁漲 #原油期貨 #報每桶