【時報記者莊丙農台北報導】欣新網(2949)今日每股90元掛牌上櫃，開盤直接越過百元，盤中最高來到165元，漲幅83.3％。隨著公司持續擴增電商銷售品項、品牌擁抱DTC（Direct-to-customer）需求趨勢，與積極布局菲律賓海外市場策略三箭齊發的引擎動能下，法人營運動能可期。

欣新網由欣臨企業與新竹物流共同創立，主要提供國內外品牌企業全方位的電子商務整合服務，透過自研及合作開發的軟體,配合專業的電商營運團隊，串接電商生態系的各個角色，與數位廣告夥伴和超過50個國內外電商平台長期合作，並藉由提供品牌客戶一站式服務，提升品牌客戶線上通路銷售與滲透率。

近年來在電商市場流量變貴、逐漸擁抱DTC浪潮下，秉持著「協助品牌商創造更多的營收」的核心價值，欣新網持續以精準行銷、提升成效為目標，推出PowerCDP（顧客數據平台）服務，提供客戶有效的DTC佈局，該服務結合欣新網專業的顧問團隊與上萬種的產品廣告投放經驗，能為品牌建立專屬、完整的顧客消費輪廓以及銷售業績的數據資料庫，提升行銷精準力度。目前PowerCDP已迅速獲得數十位主要客戶青睞採用，並陸續貢獻營收，未來將對營收及獲利帶來明顯挹注。

此外，欣新網首次進軍海外選擇了經濟高速成長的菲律賓市場。該公司首發選擇菲律賓的三大利基包含Google於菲律賓搜尋引擎市場中佔據主導地位，為公司高效「精準流量變現」技術提供絕佳機會；公司系統上雲為海外擴張提供更加便捷操作管理的技術支持；關係企業欣臨集團已在菲律賓市場深耕超過六年，為欣新網提供了可靠的運作基礎。目前欣新網已在菲律賓完成了公司許可證的取得和辦公據點的設立，預計明年將開始為公司貢獻營收。

台灣線上消費滲透率約10％，仍遠低於南韓、中國、英國、美國和印尼等國家20％以上。2023年受到景氣下滑的影響，以及解封後民眾外出購物意願提升影響線上消費力道，這些不利因素2024年將逐漸淡化，法人預估2024年欣新網營收能恢復雙位數成長。