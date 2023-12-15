【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】需求疲弱加上售價受限，日本12月PMI（採購經理人指數）的製造業指數已連續7個月都處於萎靡不堪的狀況，但服務業表現尚可，出現小幅成長。

根據au Jibun銀行公布的數據，日本12月製造業PMI從11月48.3再減至47.7，創10個月以來最低。同時，指數已連續7個月都在景氣榮枯分水嶺50大關以下。

經濟學者認為，日本民間企業看不到有什麼太大的起色。此份調查也指出，日本製造產業新加入的就業人數急速下滑，導致工廠產量減少。整體來看，日本製造業的人力總數沒什麼很大的改變。

日圓長久處於弱勢，還有勞動力和原物料成本上漲等，都是讓廠商成本變高的因素，故投入生產的金額是3個月以來最大。但是，商品產出後，售價卻降到2021年7月以來最低。

相較之下，日本服務業者的信心似乎比較多一點，12月PMI初值從11月50.8擴增至52，指數創3個月以來最高。不過，若跟去年同期相比，日本12月服務業PMI還是較遜色些。

分析師表示，日本服務業者在12月表現差強人意，對未來的樂觀情緒不是太高昂，故以後服務業的商業活動可能會減至2022年3月以來最低。至於綜合PMI指數方面，則是從11月49.6小幅升至12月50.4。