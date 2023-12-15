【時報記者任珮云台北報導】微星（2377）今宣佈推出支援第五代 Intel Xeon可擴充處理器的伺服器平台，新產品在人工智慧、資料庫、聯網、儲存和HPC等最嚴苛的工作負載中展現了出色的每瓦效能的提升。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，企業及組織面臨著降低資本及營運成本的挑戰，而像第五代Intel Xeon可擴充處理器新技術繼續推動商業格局的變革，藉由微星伺服器平台的增強功能進而滿足客戶們的要求，同時能有效管理不斷增長的工作負載需求。

Intel的第五代Intel Xeon可擴充處理器總經理Suzi Jewett表示，第五代Intel Xeon可擴充處理器是為加速最大的工作負載而設計，透過優化CPU核心資源的使用，內建加速器可提供更有效率的利用率和能源效率優勢，幫助企業實現性能和永續發展目標。

微星的雲端及儲存平台運用第五代Intel Xeon可擴充處理器的強大功能經過優化提升性能，並最大化投資回報率。此合作整合提供了低延遲和改善應用性能等特性。S2205系列型號為2U雙路平台支援32組DDR5 RDIMM插槽，最多可提供7個PCIe 5.0擴充插，其中包括3個專為高效能GPU卡設計的雙寬插槽。S2205提供多種儲存配置 ，從24個前置2.5吋U.2 NVMe熱插拔硬碟支架到12個3.5吋/2.5吋NVMe/SATA混合型熱插拔硬碟支架。

而另一款小型1U S1205平台支援雙路處理器32組DDR5 RDIMM插槽，3個PCIe 5.0插槽及2個NVMe M.2連接埠，此平台可容納多達12個2.5吋NVMe或SATA硬碟支架可做為多元儲存的理想選擇。

兩款伺服器系列皆採用L形外觀，尺寸並無縫整合OCP3.0 NIC模組，此種設計同時也增強了網路功能。搭配最新的第五代Intel Xeon可擴充處理器的MSI伺服器平台，透過BIOS更新後保持與目前第四代Intel Xeon可擴充處理器的插槽相容性，此項便利的特性能讓使用者透過即插即用的兼容性和擴展的可用性，快速推動業務發展。