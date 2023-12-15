Fed明年可能降息3碼，台美股債已經high爆，財經部落客「碎念女子」表示，債券空手者不急，切勿追高，價格可能還會波動，而下周一除息的ETF：00919、00713、00915、00918、00896等，今是最後買進日，也別看到高殖利率就自high，提醒2大關鍵，配息要穩，還要看收益平準金占比，如果占逾半，就是「左手換右手」了。

碎念女子在臉書表示，從國際經濟、債市和美國金融市場來看，幫大家整理一下「今天」（12/15）最後交易日（下周一除息）的熱門ETF配息組成。

債券市場方面，儘管FOMC會議已經結束，從美國聯準會（Fed）點陣圖對未來降息可能性的預估，明年約3碼可能性最高，直到2026年預計在2.5%~3%之間。不過美債市場還是先反映了利率政策，昨天下跌10個百分點（利率下跌、價格上漲的意思）。同樣以TLT（美國20年期以上國債ETF）為指標，收盤上漲2.6%。

美國聯準會（Fed）點陣圖（碎念女子提供）

所以今天台股美債、投資等級債等商品，仍然應該是跟著走上漲的路線。但是女子覺得這可能是短期價格提早反映，先前沒有入手的朋友，因為降息聲響雖然已經喊出，可是「時程仍未定」，債券價格還有波動可能，可以不用急著追價，尤其已經提醒好久，要特別留意的折溢價問題。

另外，回到台股下周一除息（今天是最後交易日）的ETF來看，股票型有元大台灣高息低波（00713）、中信綠能及電動車（00896）、凱基優選高股息（00915）、群益台灣精選高息（00919）和大華優利高填息30（00918）。

除了看「除息金額」推算年化配息率外，想要存股的女子，會更建議要注意「收益平準金占比」以及「配息穩定度」。原因是，只要有很多人突然搶進某檔台股ETF，為了避免配息被稀釋（或者有些是為了拉高配息率），就會動用更多收益平準金。雖然收益平準金不課稅，但「類似」左手換右手（某些網紅一直想要洗白，但就是收業者錢辦事，聽聽就好）。

最理想上的配息，是要查「該檔ETF追蹤的指數」息率，以最近熱門的00919為例，追蹤「臺灣精選高息指數」截止到昨（14）日，在指數公司網站可以查詢到這檔指數的「價格」跟「報酬」，簡單來說「報酬指數」（紫色）是含息且複利，「價格指數」則反映出配息後的績效，除息後原來的價格才會繼續複利，所以報酬跟價格指數二者差異會越來越大。

00919追蹤臺灣精選高息指數，圖為這檔指數的報酬和價格走勢（碎念女子提供）

但簡單計算的話，00919追蹤的指數息率約13~14%，而00919每次都喊出「年化配息率10%」，從本次群益公告的配息組成來看，00919收益平準金占78%、股利所得15%、資本利得7%。

可能是已經超額配息出指數息率，為了維持先前配息水準，只好動用收益平準金。那其他ETF的配息組成是如何呢？女子也整理成圖表給大家參考囉！

5檔熱門ETF配息組成比一比（碎念女子提供）

※免責聲明：本文獲得《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。