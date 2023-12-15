【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

據日本官方公布數據顯示，10月核心機械訂單意外較前月增長0.7%，連續第二個月攀升，但由於全球經濟不確定性降低企業的新投資慾望，核心機械訂單較去年同期下降2.2%。

據日經新聞報導，日本檢方將對執政黨自民黨最大派系的政治獻金醜聞展開刑事調查，這是對日本首相岸田文雄陷入困境的政府的進一步打擊，同時據日本時事社的民調顯示，12月公眾對首相岸田內閣的支持率下降至17.1%，這是自民黨自2012年12月重新執政以來的最差水平，政治不確定性令日圓走低，不過美國聯邦儲備理事會(FED)雖維持利率不變，但暗示緊縮週期已經結束並對未來一年採取鴿派基調，不僅衝擊美國公債收益率跌至四個月來新低，也衝擊美元走勢，兌日圓於142.89高點下挫。

美國官方公布數據顯示，10月企業庫存較前月減少0.1%，遜於預期，但上週初請領失業金人數降至20.2萬人，且11月進出口物價則分別較前月下降0.4%及0.9%，但降幅不及市場預期，另外零售銷售意外增長0.3%，突顯出消費者的韌性，並可能使本季度經濟保持溫和成長，令市場對FED於明年3月降息的可能性升產生質疑，支撐美元兌日圓自140.94低點回升。預估今日美元兌日圓阻力於142.90-143.00，支撐於141.80-142.00。

2.EUR/US

紐西蘭官方公布第三季國內生產總值(GDP)意外較前季下降0.3%，且前季經濟增長率也意外被下修為0.5%，疲軟經濟成長數據降低紐西蘭央行(RBNZ)再次升息的押注，不過市場預期美國FED將施行更激進的降息步調，另外澳洲官方公布11月就業人數激增4.27萬人，連續第二個月遠超過預期，且就業參與率攀升至67.2%的歷史高位，就業報告意外強勁，令澳幣、紐元等風險貨幣跳漲，連帶支撐歐元兌美元穩守1.0871低點。

Ifo經濟研究所稱持續數週的政府預算危機進一步加劇消費者和企業的不確定性，下調德國2024年經濟成長預期至0.9%，另外歐洲央行(ECB)維持存款工具利率在4.00%不變，並下調2024年通脹及GDP增長預測，但重申儘管通脹預期降低，且借貸成本仍將維持在歷史高位，進而回擊對該央行即將降息的押注，提振歐元兌美元上漲至1.1008高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0990-1.1010，支撐於1.0910-30。

3.GBP/US

隨著美國FED表示正朝著削減借貸成本的方向邁進，而且數據顯示英國經濟表現平平，令金融市場加大押注英國央行(BOE)降息機率，利率期貨市場更顯示，投資人認為BOE最早在3月首次降息25個基點的可能性為60%，推低英鎊兌美元至1.2609低點；英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)以6:3的投票結果將利率維持在5.25%，並稱英國利率需要在較長一段時間內保持在高位，總裁貝利更強調現在談論降息仍為時尚早，提振英鎊兌美元回升至1.2794高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2780-1.2800，支撐於1.2700-20。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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