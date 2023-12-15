【時報-台北電】利多消息提振，周四紐約期金突破2000美元大關；受益美國聯準會(Fed)於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上釋放了鴿派信號，暗示明年有望降息3次，交易商也預期明年3月降息的可能性約為83%，激勵金價收盤突破2000美元大關，其中紐約期金漲幅2.4%，白銀漲6.4%。

分析師認為，Fed即將展開更激進的降息周期，這對金價極為有利，因投資人的需求是推動金價持續上漲的要素之一。

周四(12/14)收盤報價，2月黃金漲47.60美元，報每盎司2044.90美元，3月白銀漲1.47美元，報每盎司24.39美元，1月白金漲45.80美元，報每盎司967.90美元，3月鈀金漲152.20美元，報每盎司1121.40美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)

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