【時報-台北電】經濟不確定性，周四大阪期膠續跌近1%；據了解，中國11月新增銀行貸款增幅低於預期，外部需求持續面臨疲軟態勢，而日本10月核心機械訂單也因全球經濟的不確定性降低了企業對新投資的興趣，故同比仍下降，終場大阪期膠續跌近1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌0.8%，報每公斤236.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.9%，報每公斤143.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.5%，收於每噸13470元人民幣。

亞洲現貨市場受到原油價格上漲的支撐，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.3%，報每公斤60.20泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.4%，現貨價每公斤148.15美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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