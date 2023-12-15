【時報-台北電】需求疲軟，周四BDI指數續跌逾1%；據了解，因北大西洋船舶面臨過剩導致市場疲軟，使得承租人在談判較低費率和優惠條款時佔據上風。海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近600美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌逾1%。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌27點，收2411點，跌幅1.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌30點，收4276點，跌幅0.7%；其平均日租金為每艘35463美元，減少248美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌38點，收作1915點，跌幅2%，其平均日租金為每艘17231美元，減少346美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌21點，收作1442點，跌幅1.4%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：