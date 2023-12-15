【時報-台北電】需求疲軟，周四BDI指數續跌逾1%；據了解，因北大西洋船舶面臨過剩導致市場疲軟，使得承租人在談判較低費率和優惠條款時佔據上風。海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近600美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌逾1%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌27點，收2411點，跌幅1.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌30點，收4276點，跌幅0.7%；其平均日租金為每艘35463美元，減少248美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌38點，收作1915點，跌幅2%，其平均日租金為每艘17231美元，減少346美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌21點，收作1442點，跌幅1.4%。(編輯：王聖為)(商品行情網)