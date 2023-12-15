已有越來越多的國家開始使用人民幣結算大宗商品交易，美元主導時代是否生變備受關注，但財信傳媒董事長謝金河認為，美元地位很難動搖，並分析美元掌握世界的三個法寶。
一是石油美元，從20世紀以來，全世界買石油必須使用美元，於是石油美元撐起美國霸權，謝金河提到，過去伊拉克總統海珊曾倡議用歐元買石油，並沒有成功，這些年，大陸也試圖用人民幣取代美元，但佔比仍然有限。
美國的第二個戰略是金融美元，全球的支付，大多數使用美元，最近美國企業研究院的Derek Scissors說，全球SWIFT支付人民幣佔2.5%、美元佔40%，全球外匯存底，有60%存美元，人民幣只佔3%，雙方差距很大，可見金融美元正主宰全球。
「現在更可怕的是科技美元」，謝金河分析第三個重點，美國大型科技企業股價今年漲翻天，像是蘋果大漲58.74%，股價來到199.62美元，市值3.081兆美元，一個蘋果的市值等於整個法國股市，微軟也大漲53.74%，市值最高跑到2.845兆美元，更可怕的是Nvidia大漲237.76%，市值高達1.2兆美元。
謝金河文末總結， 美國7家科技巨擘蘋果、微軟、Google、Amazon、Meta、Tesla以及Nvidia加在一起，市值超過12兆美元，但大陸科技大廠這些年股價卻跌不停，像阿里巴巴從307.2跌到70.12美元，市值剩下1817億美元，把騰訊、拼多多、京東、百度加在一起，市值約1兆美元，這個差距越來越大，他強調，科技美元的力量正在主導未來世界。
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