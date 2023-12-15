【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●英特爾收漲1.37%，該公司在「AI Everywhere」發布一糸列AI新產品，包括用於數據中心的第五代Xeon處理器、用於PC的Core Ultra晶片和第三代AI加速器Gaudi 3。執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，預計於明年上市的Gaudi 3效能將超越輝達H100。

●Adobe周四股價重挫6.35%，為每股584.64美元。旗下擁有Photoshop等知名軟體的Adobe上季營收創下歷史新高，獲利也優於市場預期，受惠於雲端解決方案Creative Cloud、Experience Cloud和Document Cloud等業務強勁成長，2023財年全年營收亦創歷史新高，但2024會計年度財測意外疲弱且警告美國聯邦貿易委員會（FTC）對其資訊披露與取消訂閱的做法展開調查，可能招致鉅額成本或罰款。

●美國10年期公債殖利率跌破4%，激勵太陽能類股走高。 Invesco Solar ETF漲逾8.1%，其成分股SunRun和Enphase分別飆升20%和12%。

●莫德納（Moderna）大漲9.3%，數據顯示其實驗性癌症疫苗與默沙東（Merck）旗下癌症藥物Keytruda一起使用可降低死亡或復發風險。

●通用汽車大漲6.68%，該公司旗下自動駕駛部門Cruise裁員900 人，約佔總人力24%。