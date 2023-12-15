【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0957元，較前一交易日升值1.33分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0957元，1歐元對人民幣7.7988元，100日元對人民幣4.9897元，1港元對人民幣0.90898元，1英鎊對人民幣9.0542元，1澳大利亞元對人民幣4.7519元，1新西蘭元對人民幣4.4044元，1新加坡元對人民幣5.3417元，1瑞士法郎對人民幣8.1785元，1加拿大元對人民幣5.2897元，人民幣1元對0.65787馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.6257俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5847南非蘭特，人民幣1元對182.02韓元，人民幣1元對0.51807阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52916沙烏地裡亞爾，人民幣1元對48.7363匈牙利福林，人民幣1元對0.55390波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9575丹麥克朗，人民幣1元對1.4444瑞典克朗，人民幣1元對1.4814克朗克朗，挪威人民幣1元對4.08533土耳其里拉，人民幣1元對2.4252墨西哥比索，人民幣1元對4.9153泰銖。(編輯：廖小蕎)

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