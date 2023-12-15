【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四收漲，投資人仍在慶祝前一天聯準會(Fed)的鴿派立場，並且忽略了歐洲央行(ECB)周四反對降息押注的做法。
周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.11點或0.87%，為576.57點，至近22個月新高，盤中並升高1.7%。歐元區藍籌的Stoxx 50指數收漲0.3%，盤中短暫觸及22年新高。
歐洲央行重申，儘管通膨預期下降，但借貸成本將維持在歷史高位，並且回擊了對歐洲央行即將降息的押注。然而投資人不以為然，歐股仍然走高。
歐洲央行也決議維持利率不變。
Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong表示：「市場仍在對聯準會出人意料的鴿派立場轉變做出反應，而歐洲央行的表現則相對鷹派，甚至沒有顯示出會考慮降息的跡象」。「但是我相信，歐央仍會在3月降息」。
聯準會主席鮑爾在周三表示，有關降息的討論正在進入眼前。
Equiti Capital總體經濟學家Stuart Cole說，聯準會已經取代歐洲央行，成為市場最愛的央行，並將率先降息。
今年以來，歐股已經上漲12.3%，同時之間，美國標普上漲了23%。
歐元區股市波動指數細滑至2020年以來新低，顯示市場的樂觀情緒。
對利率敏感的房地產股飆升5.7%，帶動基準指數上漲；同時礦業股因金屬價格走高，也大漲3.3%。
另外，英國央行堅持自己的立場，稱利率需要在「相當長的一段時期內」保持在高位。英國富時指數從當日最高點回落，收盤僅上漲1.3%。
在其它地區，瑞士央行(SNB)維持利率不變，並下調了通膨預期。而挪威央行則出人意料提高了利率。
法國媒體集團維旺迪(Vivendi)在宣布計畫分拆集團部份業務後，大漲10%，報9.85歐元。
在Jefferies上調評級之後，艾邁斯歐司朗(AMS Osram)大漲13.5%，報2.16瑞郎。
義大利奢侈品集團Brunello Cucinelli再次上調今年財測之後，大漲6.9%，報88歐元。
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