【時報-台北電】美國聯準會（FED）轉鴿激勵多方士氣，美股續攀高，台積電ADR收漲1.78%。台積電(2330)今開高3元，台股同步開高，盤中最高漲約90點至17743點，再創今年以來新高。
台股今早再由台積電領軍上攻，AI多頭指標英業達(2356)持續攀高，加上傳產的中鋼(2002)率領鋼鐵股反攻，以及電機股再發動攻勢，台股早盤突破17700點再攀今年新高，也再締造2022年4月以來的新高。
聯準會釋出轉向鴿派的利多延續，11月零售銷售額意外增長，讓投資人更有信心2024年將迎來經濟軟著陸。周四美國主要指數全面收高，道瓊指數連續第2日改寫歷史收盤高點，費城半導體指數勁揚2.67%，創下歷史新高。
周四台股開高後隨即突破周二高點17528點，最高一度大漲200點至17668點，改寫今年以來新高，終場加權指數上漲184.18點(漲幅1.05%)，收在17653.11點，成交值約3831億元。
國票投顧表示，台股今在權值股拉升下逐步墊高、續創波段新高，預計指數擺脫區間創高將引發軋空行情，盤中觀察權值股走勢、預估量能變化以及台指期攻勢作為盤勢多空依據。預期短線將持續由多方主導行情，看回不回。操作建議上，當前選大不選小，並以短線強勢放量且具族群性個股作為參考標的。
凱基投顧分析，周四盤中高點17668點改寫今年以來新高，並一度突破2022年4月高點17657點，後市只要大盤守穩周四低點17482點，有望形成一波漲勢，上檔將向萬八點大關挑戰。今年以來台股大盤漲幅達24.87%，目前表現在亞股中僅小幅落後日股漲幅25.22%，年底前台股有機會超越日股，成為今年表現最強的亞洲股市。在波段漲勢延續下，預期盤面類股將輪動表現，操作上可守株待兔擇股偏多價差操作。（編輯：沈培華）
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