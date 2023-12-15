科技巨頭Meta旗下社群軟體Facebook出現掏空公款事件，一名高階主管聯手親友，透過虛報公帳方式，陸續盜走超過400萬美元（約新台幣1.2億）過上相當豪奢的生活，東窗事發後，法院將在明年3月宣布判決結果，該名高管繳交5千美元（約新台幣15.6萬）的保釋金後獲釋。

綜合外媒報導，Barbara Furlow-Smiles從2017至2021年中期在臉書擔任全球多元化策略師，負責推動全球化相關業務。沒想到，她將公務用信用卡連結個人支付帳號，向周遭親友支付高額費用，拿到費用的親友再返還給Barbara Furlow-Smiles，報假帳又收回扣，5年來陸續竊走逾400萬美元。

Barbara Furlow-Smiles曾向一位藝術家支付1萬美元（約新台幣31萬）的個人肖像費用，還向一所幼兒園支付1.8萬美元（約新台幣56萬）的學費，檢察官表示，「協助Barbara Furlow-Smiles的人包括她的朋友、親戚、髮型師、保母及前同事等人。」

檢察官也批評Barbara Furlow-Smiles的行為，都是為了通過欺詐而不是努力和誠實的工作，來過上奢侈的生活。Meta已經協助檢方配合調查，明年3月19日將宣判，Barbara Furlow-Smiles支付5千美元保釋金之後已獲釋，其律師並沒有做出任何回覆。