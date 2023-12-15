【時報-台北電】因全球最大鋼鐵消費國中國，政府當局沒有更大規模的刺激政策措施，令市場感到失望，加上，數據顯示上個月銀行貸款弱於預期的影響，以及寒冷天氣限制需求，鐵礦石補貨緩慢，寧願維持較低庫存，致大連鐵礦石期貨價格下跌。
分析師表示，由於最大消費國中國，許多地區氣溫嚴重下降和降雪擾亂了華北地區的建築活動，寒冷天氣持續席捲中國，預計未來幾天南方多地氣溫將大幅下降，寒冷天氣限制需求，補貨緩慢而下滑 ，加上，數據顯示，儘管中國央行保持寬鬆政策以支持世界第二大經濟體微弱的復甦，但中國11月新增銀行貸款季增幅仍低於預期，疊加其他煉鋼原料也都走軟，焦煤下跌3.34%，焦炭下跌0.95%，打擊大連鐵礦石期貨價格續跌。
終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.28%，報每噸124.07美元；62%鐵礦石近月漲0.19%，報每噸135.42美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.34%，報每噸890人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：