【時報-台北電】因全球最大鋼鐵消費國中國，政府當局沒有更大規模的刺激政策措施，令市場感到失望，加上，數據顯示上個月銀行貸款弱於預期的影響，以及寒冷天氣限制需求，鐵礦石補貨緩慢，寧願維持較低庫存，致大連鐵礦石期貨價格下跌。

分析師表示，由於最大消費國中國，許多地區氣溫嚴重下降和降雪擾亂了華北地區的建築活動，寒冷天氣持續席捲中國，預計未來幾天南方多地氣溫將大幅下降，寒冷天氣限制需求，補貨緩慢而下滑 ，加上，數據顯示，儘管中國央行保持寬鬆政策以支持世界第二大經濟體微弱的復甦，但中國11月新增銀行貸款季增幅仍低於預期，疊加其他煉鋼原料也都走軟，焦煤下跌3.34%，焦炭下跌0.95%，打擊大連鐵礦石期貨價格續跌。

終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.28%，報每噸124.07美元；62%鐵礦石近月漲0.19%，報每噸135.42美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.34%，報每噸890人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)