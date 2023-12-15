【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17693.33點，漲40.22點；總計562家漲、102家跌、178家持平；委買5494745張、委賣2228692張；總成交值44.47億元。

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