【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，以任何衡量標準和任何指標來看，美股都已處於超買，進入盤整或暫時停歇是意料中的事，尤其是在昨天的大漲之後。雖然市場慶祝利率將下降，但也會問為什麼10年期債息跌破4%，因為投資人正在權衡經濟前景。

●Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，聯準會的聲明顯示我們正處於邁向軟著陸的關鍵時刻，也許聯準會在2024年降息的次數會比市場預期的更多，「聯準會暗示明年降息次數增加，也將證明美股的上漲是合理的」。

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，昨天聯準會給我們帶來令人愉快的鴿派驚喜，在12月的超強開局後出現了一些盤整，但更深入來看，我們會發現中小型股很強勢，而大型股正在休喘，這可能意味著這波牛市行情正在擴大，有更多股票將加入。許多人懷疑的軟著陸正一天比一天變得更加真實。從今天的零售銷售數據來看，通膨不再是問題，我們仍然擁有非常穩健的消費力。

●State Street Asia Limited全球宏觀策略師Ben Luk表示，這是一個非常激進的轉向，聯準會遵從了市場預期，在2024年和2025 年的利率展望中都再多加入一次降息。聯準會激進的轉向對亞洲的影響好壞不一，科技股將受惠較多，而對日本等市場的助益可能減弱，因為美元走貶，其本幣匯率將走高。