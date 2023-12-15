美國聯準會(Fed)轉趨鴿派，市場期盼明(2024)年將降息，帶動美股四大指數全面走強，道瓊、費半飆上歷史新高，台股今(15)日早盤續漲90點，約來到17743.54點，再創今年新高。
台積電ADR周四上漲1.30%，收在103.45美元。台股現貨方面，台積電早盤上漲4元至586元，聯電漲近1%至51元。盤面半導體股、AI概念、航運股齊揚。
14日台股開高走高，一度漲近200點，盤中觸及17668點，寫下去年4月以來高點，終場收在17653.11點。
道瓊工業指數大漲158.11點或0.43%，以37248.35點作收。標準普爾500指數上揚12.46點或0.26%，收4719.55點。科技股那斯達克指數上漲27.60點或0.19%，收14761.56點。費城半導體指數勁揚106.52點或2.67%，收4097.47點。
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