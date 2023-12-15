【時報記者王逸芯台北報導】美國Fed釋出鴿派訊息，市場對明年升息期望加溫，帶動美股四大指數續揚，其中，費城半導體指數也登上歷史收盤新高。今(15)日台指期開漲0.57%、電子期開漲0.58%、金融期開漲0.34%。

台股昨日開高走高，終場以中長紅K創波段新高，指數也擺脫11月中以來的整理區間。由近期走勢觀察，台股日K連五紅，KD指標交叉向上、開口放大，短線上漲力道越發強勁，且五日線已於週三向上穿過十日線，短、中期均線形成多頭排列，多方格局可望延續，預期短線將持續由多方主導行情。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1628口至-1137口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少804口至-9355口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1102口至-4768口。

永豐期貨表示，在Fed放鴿帶動下，台股K線型態呈現價漲量增，一舉突破17600點關卡，加上外資資金持續回籠帶動台幣升值1.96角，行情偏多格局延續，不排除指數有望繼續挑戰年內新高。