台灣電動智能自行車協會第一屆第三次會員大會12月13日下午在台北市政大公企中心舉行，會員出席率逾八成，本次大會除了例行會務議程、半小時溫馨茶敘之外，還安排了由自行車暨健康科技工業研究發展中心王智立經理的專題演講：電動輔助自行車三電配套發展，希望每次議程安排都讓會員收穫滿滿。

理事長陳立白致詞感謝全體會員這一年來對協會的支持及參與，說到：「本協會自2021年10月28日舉行第一次成立大會，至今已兩年又一個半月，這段期間歷經疫情期間嚴重缺料，加上個人交通出行的興起，電動自行車在各國需求大幅增長，各家廠商競相拉高出貨產能。在後疫情時代加上俄烏戰爭影響歐洲通膨，電動自行車相關業者受到需求緊縮及客戶砍單衝擊，這一年來大家都比較辛苦，不過電動自行車的狀況相比傳統自行車還是好了一些」。

展望前景，陳立白認為明年主要的歐洲市場需求或許還受到戰爭及通膨影響，但是相關產業普遍對於E-BIKE看法較為樂觀，尤其在未來歐洲CBAM及美國CCA將逐步實施，在節能減碳的國際趨勢及目標下，代表綠色出行的E-BIKE產品將更受惠。陳立白期許每一位會員都能夠將協會當作產業平台，「大家一起同心協力將E-BIKE產業做大做強，讓E-BIKE成為MIT的另一個驕傲。」

也有理事提出希望能跟政府討論「傳統自行車改裝電動自行車的制定法規」、「載貨用電動自行車cargo e-bike的相關法規及政策」等，秘書長蘇雍翔表示，協會將努力串連產學研及政府公部門，盡力協助推動更多E-Bike綠色出行甚至載貨，並與海外碳權交易所合作推動碳權平台，滿足業者未來可能需求，而在歐洲CBAM即將實施的國際政策壓力下，進一步協助相關輔導工作。