農業部日前舉辦農科創新農力永續「2023國家農業科學獎」（國農獎） 頒獎典禮，表揚在社經發展、前瞻創新、產業領航，以及環境永續等四大面向上，研發成果對於農業具有卓越貢獻之研究團隊，期待無論是從日常提供國人優質的農林漁畜產品，乃至於符合國際趨勢潮流增加國際競爭力，強化國內農業韌性，延伸國際經貿觸角，都能協助農業政策推動，提升產業競爭力。
本屆計有71件團隊優異科研成果經推薦參與競賽，各類別合計有11組團隊獲獎，其中2名團隊代表人同時獲個人潛力新秀獎，得獎團隊成果應用廣泛且深具產業影響力。像是作物害蟲監測系統研發團隊，以智慧型作物害蟲影像監測系統降低農藥使用量66.4％；另以番石榴冷鏈保鮮團隊為例，其所建立之番石榴長程貯運標準化作業流程及冷鏈技術，於外銷番石榴生鮮果實至美國。
國農獎的特點是跨域創新與團隊合作，除了產業的問題解決外，也對人、土地與環境有所連結貢獻。本屆得獎的創新水產養殖技術開發團隊，為國內漁業養殖取得發明專利；而海大漁業資源復育團隊於海洋環境永續議題上，解決20年來放流效益難以評估的問題，強化海洋國家永續根基；另臺灣土雞團隊之「中興紅羽1982」則歷經40年育種，開啟地方創生的山村生產模式，延續傳統農村達到永續發展契機。
農業部相信在國家及農業科學獎的持續肯定下，能夠激勵更多人才投入農業科研產業及應用，打造幸福農民、富裕農村的全民農業新願景。
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