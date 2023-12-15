合庫銀行積極響應金管會全方位信託2.0推動計畫，戮力推展員工福利信託業務，由專責行銷團隊第一線與企業面對面接洽交流，達到拓展本項業務實質效益，此次獲得上市公司－力晶積成電子（股票代號6770）的青睞，擔任力積電員工持股信託之受託銀行，並於12月13日舉辦員工持股信託簽約典禮。
力積電表示，員工為公司最重要資產，除了提供具競爭力的薪酬條件外，也額外提供如員工激勵獎金、留任獎金、員工認股權憑證等變動薪酬，獎勵同仁優良績效表現並共享經營成果。另由人力資源處及職工福利委員會規劃完善的員工福利制度，包含育嬰及生育福利、多元化的社團活動及運動競賽。同時公司也提供完善的教育訓練課程與各類學習管道，並透過有系統的訓練計畫培養同仁在職所需的專業知識及技能，進而提升同仁績效水準與公司營運效能。
力積電亦說明，公司本著貫徹董事長黃崇仁開辦此計畫的初心，提供參與此持股信託的員工優渥的提撥比率，員工熱烈響應。力積電期許透過持股信託，讓員工在職服務期間透過小額投入薪水累積的形式，與公司共同成長、共享經營成果。 合庫銀行自108年開辦員工福利信託業務，憑藉其長期深耕信託業務之優勢，強化整體行銷力度，更投注資源全新打造專屬「信託服務網」，提供企業員工多元服務管道，打造更為便捷的操作介面。
在具體成果上，合庫銀行不僅已協助數百家企業辦理員工福利信託，並榮獲金管會頒發信託2.0評鑑第一期及第二期「員工福利信託獎」的殊榮，合庫銀行將持續藉由專業行銷團隊提供全方位信託服務，落實普惠金融的目標。
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