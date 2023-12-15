全國農業金庫10月成為金融穩定委員會所發布「氣候相關財務揭露建議（TCFD）」的支持者，該行動不僅表示農業金庫重視氣候變遷議題，更象徵全面展現因應氣候變遷之決心，實踐永續發展願景。

農業金庫表示，氣候變遷影響逐年加劇，氣候變遷風險與影響層面受到全球重視，企業受氣候變遷影響的財務揭露資訊亦日益受到關注，為強化資訊揭露品質，農業金庫自2022年6月自發性導入TCFD架構，透過「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四大核心要素，辨識短中長期氣候變遷風險與機會與潛在財務影響，並研擬相關因應策略與措施，於今年6月首度發布TCFD報告書，揭露全國農業金庫對於氣候相關財務資訊。

農業金庫指出，未來將持續遵循聯合國永續發展目標（SDGs）國際規範的精神，及依循TCFD架構精進氣候變遷治理，將氣候風險因子納入公司營運，透過情境分析，衡量相關風險與機會對財務、業務規劃之影響，調整因應策略及措施並積極推動提供多樣化綠色金融商品與服務，為減緩氣候變遷與邁向淨零目標而努力。