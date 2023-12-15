隨著國人壽命的延長，我國老年人口比例持續攀升，根據國家發展委員會統計，台灣預計將於2025年邁入超高齡社會，罹患失智症的盛行率也因此與日俱增，更多的家屬面臨失智老人的照護需求，也衍伸出許多長照、財務安全等問題。

富邦人壽日前贊助「2023國際失智照護論壇」，並邀集各領域專家針對「確診失智快速應變、失智病友能力啟動、延緩失智靈性照護、高齡失智防詐騙」四大面向探討，為失智症找「心出路」。

富邦人壽總經理陳世岳表示，高齡人口增加，除了健康老化問題，更容易因失智導致認知功能降低，成為被詐欺或財務被不當剝削的對象，高齡者的財務風險更是家庭乃至全社會都共同關注的重要議題，富邦人壽日前贊助失智照顧論壇，除了協助失智者與照顧者提升生活品質、找到心靈寄託，更期望擔起國民品牌應盡的社會責任，守護金融弱勢的財務安全。

富邦人壽表示，家屬可多留意家中長輩或失智者的行為，尤其是日常情境以外的其他話題或舉動；如果擔心失智症者遭到誘導而申辦信用卡、貸款、甚至不動產過戶等，可以評估向財團法人金融聯合徵信中心提出申請金融註記，也可以依失智症者的認知能力程度，向法院聲請「輔助宣告」或者「監護宣告」，由信任的家屬代理或協助失智症者處理財產交易或其他有法律效力的行為。

富邦人壽長期關注高齡友善議題，將服務以及關懷延伸到全台各地，積極投入失智預防、友善高齡與健康促進等行動，以公平待客推動永續影響力，112年更獲金管會評選為「公平待客原則評核」績優業者，推動成果深受主管機關與社會大眾肯定。