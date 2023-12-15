兆豐銀行為響應金管會金融政策，致力落實公平待客、誠信經營的企業文化，積極推行各項金融友善的服務措施，及加強對高齡客戶臨櫃的關懷，打造金融友善環境，讓高齡客戶用心感受兆豐銀行「待客如親，服務用心」。

兆豐銀行針對高齡客戶特別提供貼心服務，櫃檯放置放大鏡、老花眼鏡，可依需求提供放大字體版本合約書方便閱讀，並提供QR CODE讓客戶掃描下載文件至手機，可以隨時調整文件字體大小閱覽，透過這些細微的設計，彰顯出兆豐銀行對高齡客戶的關心與體貼。

為守護客戶的資產，即時提供疑似失智客戶所需的協助，兆豐銀行在臨櫃業務系統中納入由行員注意觀察高齡客戶於認知能力的反應，透過交易流程提醒行員檢視並判斷異常態樣。

為了提高行員對失智症的理解，兆豐銀行透過教育訓練，利用虛擬實境技術，以第一人稱視角模擬「失智症」的症狀，經由專業講師的引導，進行分組討論和情境演練，加深行員對失智者的同理心及覺察力，以確保在第一線服務時，行員能展現同理心，了解如何與失智者互動，進而提供切合需要的服務。

近年來，隨著台灣社會逐漸進入超高齡化時代，為了呼應衛福部國民健康署推動的「失智友善社區」計畫，兆豐銀行目前台北市、新北市、桃園市、高雄市地區等67家分行積極申請加入成為「失智友善組織」，逾1,700位受過教育訓練的分行同仁成為「失智友善天使」，未來將逐步推廣至全台所有分行，並以具體行動積極協助布建失智症者生活守護據點，提供對於有疑似失智症之客戶或陪同家屬給予適切的協助，共同打造失智友善環境。

兆豐銀行將持續努力為高齡客戶提供更貼心、更專業的金融服務，並且在社區中發揮積極的角色，建立友善、溫暖的金融環境，以實際行動展現兆豐銀行「待客如親，服務用心」的決心與承諾。