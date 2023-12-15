面對2024年全球總經環境、高利率環境、主要央行政策方向，以及各地市場復甦狀況步調不一等諸多情況下，亞洲債券有望提供投資人在擬定投資組合、掌握潛在多元收益與緩和市場波動的潛在影響中，更多韌性的機會。

安聯環球投資亞太地區固定收益投資總監曾錚表示，隨成熟市場2024年將面臨成長趨緩、持續通膨以及更波動的市場，亞洲債券市場則在相對穩健基本面與相對合理評價面等利基支撐下，更具投資價值。相較於美國和全球債券，亞洲債市尤其是大陸以外市場，表現出更強的韌性。展望後市，新興債市整體評價面合理，其中以亞債受惠當地經濟動能增溫，更具投資吸引力。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人郭思妤指出，大陸不動產以外的亞洲公司違約率將降低，亞洲市場信用風險將較去年及今年大幅下降，預期亞洲債市基本面回穩，但整體經濟復甦力道仍偏弱，整體來說，亞洲債市表現將為向上趨勢。但漲幅可能低於其他新興市場及已開發市場，主因是大陸復甦力道不足，難以帶動亞洲經濟成長，大陸經濟前景成為亞洲明年經濟的重大不確定因素。

預期美國聯準會將維持較長時間的高利率環境，緊縮貨幣政策致使全球需求下降，影響亞洲各國出口成長，高利率也使資金流出亞洲，不利亞洲經濟發展。但綜觀近日聯準會升息循環接近尾聲，新興市場漲聲不斷，亞洲債券價格也轉趨上揚，預期亞洲市場明年債市展望將為緩步復甦。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝認為，經濟數據支持聯準會可能會結束歷史性的升息循環，一旦結束升息循環甚至展開降息，將大幅激勵債市表現，則經濟成長動能強勁的亞債後市具表現空間。

操作策略上，產業相對看好石油與天然氣產業、具防禦特性的通訊產業。