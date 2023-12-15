2024年第一季投資展望與建議

近期股債表現亮眼，投信法人看好，2024年第一季高品質債券、公用事業資產的收益力，與多重資產的攻守力，並提醒掌握新科技成長循環，與選舉受惠的股配資產衝刺力。

第一金投信投資長曾志峰分析，留意高利率環境對全球經濟的壓力測試，市場已有共識2023年升息達高點，預期2024年第二季有醞釀降息循環可能性，留意選戰、戰爭將是最直接改變市場格局的力量，全球經濟循環分化不均，核心資產考量下檔保護強、收益穩，挑選多重資產、公用事業等防禦配置標的，衛星資產則持續瞄準新成長循環AI主題商機與選戰受惠股。

債市一旦進入降息循環，殖利率倒掛情形可望減緩，目前債券價格提前反應降息預期，建議明年第一季配置長、短天期債券，將有機會掌握降息行情，目前債券殖利率已陸續反應降息預期，債券信用利差推升投資等級債長期投資價值，一旦進入降息循環債券投資價值受惠利差挹注收益，不妨鎖定如百大企業A級公司債部位。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，2024年新興市場經濟表現相對亮眼，預估美國經濟趨緩卻不至於衰退情境下，降息環境將有利股債市表現，建議透過組合平衡型基金靈活配置，獲取股債市投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，美國投資級公司債與公債相關性高，與股票相關性低，在美國經濟降溫期間將有助抵抗市場短期震盪，對抗波動風險，在停止升息後債券殖利率多顯著滑落，有利於債券價格的提升。目前美國投資級公司債指數殖利率達5.85％的十年高位，過去十年當殖利率超過4％且達到波段高點後，未來六個月及一年表現均相當出色，配息及資本利得二頭賺。

美國經濟數據出乎意料地具有韌性，扭轉市場對硬著陸的擔憂，2024年七大科技巨頭股價有望引領美股市場繼續走高。駿利亨德森投資管理看好科技、金融、生技醫療及非必需消費等四大產業，並認為四大產業各有其專屬的題材，共通點是上述產業盈餘成長能見度都很高，後續將有表現空間，錢景閃亮。