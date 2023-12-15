【時報-台北電】利多消息提振，周四紐約期金突破2000美元大關
；受益美國聯準會(Fed)於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上釋放
了鴿派信號，暗示明年有望降息3次，交易商也預期明年3月降息的
可能性約為83%，激勵金價收盤突破2000美元大關。(編輯：王聖為)
時報- 12/14NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：
項目 12/14 12/13 漲跌
2月黃金(美元/盎司) 2044.90 1997.30 +47.60
3月白銀(美元/盎司) 24.39 22.92 +1.47
1月白金(美元/盎司) 967.90 922.10 +45.80
3月鈀金(美元/盎司) 1121.40 969.20 +152.20
(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：