【時報-台北電】利多消息提振，周四紐約期金突破2000美元大關

；受益美國聯準會(Fed)於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上釋放

了鴿派信號，暗示明年有望降息3次，交易商也預期明年3月降息的

可能性約為83%，激勵金價收盤突破2000美元大關。(編輯：王聖為)

時報- 12/14NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/14 12/13 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2044.90 1997.30 +47.60

3月白銀(美元/盎司) 24.39 22.92 +1.47

1月白金(美元/盎司) 967.90 922.10 +45.80

3月鈀金(美元/盎司) 1121.40 969.20 +152.20

(商品行情網)

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